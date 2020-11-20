Россиян предложили штрафовать за превышение скорости на 1 км/ч

Член комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Васильев предложил ввести штрафы для автомобилистов за превышение разрешенной скорости на 1 км/ч. Об этом сообщает агентство «Москва».

По его словам, права выдаются водителю для езды по правилам, а превышение даже на 1 км/ч делает его нарушителем ПДД.

«Если бы он это сделал при сотруднике ГИБДД, то никогда бы не получил права», — отметил Васильев.

Он добавил, что если снизить действующую дельту с 20 км/ч до 1 км/ч, то ситуация с безопасностью на дорогах улучшится, а люди поймут, что нарушать правила дорожного движения нельзя.

В настоящий момент штраф назначается за превышение скорости на 20 км/ч и более.

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