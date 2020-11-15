Один человек погиб и трое пострадали в ДТП с поездом в Приамурье

Автомобиль столкнулся с пассажирским поездом в Белогорском районе Амурской области, передает РИА «Новости» со ссылкой на представителя отделения пропаганды УГИБДД УМВД России по области Марию Забыкину.

По предварительным данным, погибла девушка-пассажир автомобиля, еще три человека с травмами госпитализированы.

В Забайкальской железной дороге (ЗабЖД) добавили, что инцидент произошел на регулируемом железнодорожном переезде станции Возжаевка.

Водитель автомобиля грубо нарушил правила дорожного движения, выехав при запрещающем сигнале светофора на путь перед приближающимся поездом. Машинист локомотива применил экстренное торможение, однако расстояние для остановки было недостаточным и столкновения избежать не удалось, рассказали в ЗабЖД.

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