«Ъ»: в России могут поменяться правила оформления ДТП

МВД и правительство Москвы рассматривают вопрос внесения изменений в порядок оформления мелких аварий. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Соответствующее поручение дал Белый дом в связи с увеличением в текущем году на 24% количества связанных с наездом на стоящие машины смертей в ДТП. Чаще всего это происходит во время оформления документов.

Теперь экспертам до конца недели необходимо изучить статистику летальных исходов в такого рода авариях. Так, если число погибших в подобных ситуациях составит более 10% от общего числа жертв аварий в Москве, то правила оформления ДТП поменяют.

Как отмечается, в ГАИ не наблюдают подобной негативной тенденции, однако в ЦОДД Москвы уже готовят предложения по изменению порядка оформления аварий.

В 2018 году правила оформления ДТП уже были изменены для упрощения процедуры, однако граждане по-прежнему прибегают к оформлению европротокола реже.

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