Четыре человека погибли в ДТП в Вологодской области

На трассе в Вологодской области столкнулись два автомобиля, передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу регионального УМВД.

ДТП произошло на 498-м км автодороги Москва-Архангельск в Сокольском районе.

В результате погибли четыре человека. Еще один человек госпитализирован с травмами.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства происшествия.

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