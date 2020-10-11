Четыре человека погибли в ДТП в Вологодской области
Бернст Ю.
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На трассе в Вологодской области столкнулись два автомобиля, передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу регионального УМВД.
ДТП произошло на 498-м км автодороги Москва-Архангельск в Сокольском районе.
В результате погибли четыре человека. Еще один человек госпитализирован с травмами.
В настоящее время устанавливаются обстоятельства происшествия.
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