Угонщик переехал владельца автомобиля и подрался с полицейскими в Москве

На юге Москвы угонщик переехал владельца автомобиля и напал на полицейских, пытаясь скрыться. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.

Угон произошел на Братеевской улице. Полицейские установили, что автомобилист оставил в замке зажигания ключи и вышел из машины. Злоумышленник сел за руль, завел двигатель и тронулся с места. Владелец ухватился за дверцу, однако машина начала набирать скорость, и мужчина оказался под колесами. Автомобиль врезался в ограждение.

«Один из очевидцев удерживал злоумышленника, а остальные приподняли машину и извлекли из-под нее пострадавшего. В дальнейшем он был госпитализирован. В тот момент, когда полицейские опрашивали виновника происшествия, он внезапно ударил одного из инспекторов и попытался скрыться, но был задержан», — пояснила Волк.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем».

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