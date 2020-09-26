Дептранс объяснил, как будет работать «Народный каршеринг» в Москве

Департамент транспорта столицы рассказал, как будет работать «Народный каршеринг». Соответствующее разъяснение департамент опубликовал в Telegram.

«Рассказываем детально о том, кто может стать участником проекта, кто нести ответственность за порчу имущества и оплачивать штрафы. А также про льготы — будут ли введены специальные программы для автомобилей такого каршера?» – сказано в сообщении.

Сдать машину в аренду сможет любой желающие. Все автомобили будут застрахованы по договору ОСАГО, а на время аренды будет действовать дополнительная страховка КАСКО, которую оплатит владелец. Штрафы будут приходить на имя того, кто находился за рулем.

Ранее сообщалось, что москвичи смогут сдать свои машины в краткосрочную аренду. Власти готовят запуск «Народного каршеринга».

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