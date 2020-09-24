На Кубани в лобовом столкновении инормарки с автобусом погибли два человека
Антон Демидов
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Жертвами ДТП с участием легкового автомобиля и рейсового автобуса в Абинском районе Краснодарского края стали два человека. Об этом сообщил портал «Кубань 24».
Как стало известно, Nissan выехал на полосу встречного движения и столкнулся лоб в лоб с автобусом, который направлялся из Новороссийска в Краснодар.
В результате аварии погибли водитель и пассажир иномарки. При этом в автобусе были 14 человек. Из них никто не пострадал.
По факту ДТП выполняется проверка. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства произошедшего.
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