На Кубани в лобовом столкновении инормарки с автобусом погибли два человека

Жертвами ДТП с участием легкового автомобиля и рейсового автобуса в Абинском районе Краснодарского края стали два человека. Об этом сообщил портал «Кубань 24».

Как стало известно, Nissan выехал на полосу встречного движения и столкнулся лоб в лоб с автобусом, который направлялся из Новороссийска в Краснодар.

В результате аварии погибли водитель и пассажир иномарки. При этом в автобусе были 14 человек. Из них никто не пострадал.

По факту ДТП выполняется проверка. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства произошедшего.

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