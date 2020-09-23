Один человек пострадал при столкновении двух машин на западе Москвы
Анна Светлова
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Один человек пострадал в результате столкновения двух автомобилей в районе Раменки в Москве. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу главного управления МВД РФ по столице.
Отмечается, что инцидент произошел в районе дома 29 на Мичуринском проспекте.
В настоящее время на месте аварии работают сотрудники ГИБДД. Выясняются все обстоятельства произошедшего.
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