Один человек пострадал при столкновении двух машин на западе Москвы

Один человек пострадал в результате столкновения двух автомобилей в районе Раменки в Москве. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу главного управления МВД РФ по столице.

Отмечается, что инцидент произошел в районе дома 29 на Мичуринском проспекте.

В настоящее время на месте аварии работают сотрудники ГИБДД. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

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