В центре Казани автобус сбил регулировщика

Автобус сбил инспектора ДПС в центре Казани, сообщает МВД по Татарстану.

Инцидент произошел около 10.25 мск на улице Бутлерова. Маршрутный автобус поворачивал налево на улицу Пушкина. Не убедившись в безопасности маневра, водитель совершил наезд на инспектора ДПС, который осуществлял регулировочно-распорядительные действия на перекрестке.

«В результате ДТП сотрудник ГИБДД получил телесные повреждения. Кроме этого, в результате падения в салоне автобуса пассажирка получила травмы», — рассказали в ведомстве.

По факту произошедшего назначено административное расследование.

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