Пять человек погибли в ДТП, пытаясь скрыться от машины ГИБДД в Иркутской области

В Иркутской области автомобиль Toyota Chaser и седельный тягач столкнулись на федеральной трассе Р255 «Сибирь». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Главного управления МВД по региону.

Водитель легкового автомобиля не справился с управлением, пытаясь скрыться от экипажа ГИБДД, который преследовал его за превышение скорости.

«Экипаж ГИБДД заметил иномарку, следующую на высокой скорости со стороны населенного пункта Большая Елань. Водитель проигнорировал требование инспектора об остановке и попытался скрыться, неоднократно совершая опасные маневры», — рассказали в ведомстве.

При обгоне грузовика машина выехала на обочину, где потеряла управление. Ее вынесло на встречную полосу, где проезжал седельный тягач.

На месте погибли пятеро мужчин — водитель и четверо пассажиров легковушки.

Дальнобойщик получил ушибы и ссадины, однако от госпитализации он отказался.

На месте ДТП работает следственно-оперативная группа.

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