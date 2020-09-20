Житель Белоруссии насмерть сбил россиянку в Таиланде

На тайском острове Пхукет житель Белоруссии за рулем автомобиля Honda насмерть сбил россиянку на мотоцикле. Об этом сообщает The Phuket News.

По данным издания, 36-летняя гражданка России получила тяжелые травмы головы, несмотря на использование шлема, и скончалась до приезда врачей. У нее не было при себе каких-либо документов, женщину опознал ее друг.

Отмечается, что полиция и скорая помощь оперативно приехали на место ДТП, однако не стали раскрывать журналистам подробности аварии.

Известно, что 35-летний гражданин Белоруссии не стал скрываться и признал ответственность за происшествие.

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