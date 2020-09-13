В Подмосковье дети врезались в отбойник на автомобиле

На Минском шоссе в Подмосковье двенадцатилетний мальчик не справился с управлением автомобилем и влетел в ограждение. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Московской области.

Авария произошла в 5.35 мск на 22-м км трассы М-1. Иномарка, двигаясь в сторону области врезалась в отбойник. В результате происшествия пострадали мальчики 12 и 13 лет и девочка 13 лет.

«По предварительным данным, за рулем был мальчик 12 лет. Дети госпитализированы», — рассказали в ведомстве.

На месте происшествия работают сотрудники ДПС, обстоятельства случившегося устанавливаются.

Пока неизвестно, как дети завладели машиной.

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