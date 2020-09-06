Четверо пострадали при ДТП на МКАД

Прослушать новость
Остановить прослушивание

В Москве на МКАД произошло столкновение трех автомобилей. Об этом сообщает ТАСС.

Агентство уточняет, что авария произошла на 22-м километре на внутренней стороне МКАД.

В результате ДТП пострадали четыре человека.

Выясняются обстоятельства произошедшего.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

Под Красноярском семь человек пострадали в ДТП

На МКАД в Москве перекрыты пять полос после ДТП с автомобилями

Варшавское шоссе перекрыли из-за ДТП с тремя машинами и мотоциклом