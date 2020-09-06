Четверо пострадали при ДТП на МКАД
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
В Москве на МКАД произошло столкновение трех автомобилей. Об этом сообщает ТАСС.
Агентство уточняет, что авария произошла на 22-м километре на внутренней стороне МКАД.
В результате ДТП пострадали четыре человека.
Выясняются обстоятельства произошедшего.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Под Красноярском семь человек пострадали в ДТП
— На МКАД в Москве перекрыты пять полос после ДТП с автомобилями
— Варшавское шоссе перекрыли из-за ДТП с тремя машинами и мотоциклом