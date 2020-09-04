Один человек погиб и восемь пострадали при ДТП с двумя автобусами в Анапе
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Один из девяти пострадавших в результате столкновения автобуса с маршруткой в поселке Витязево в Анапе скончался. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Краснодарского края.
Отмечается, что погибла 50-летняя женщина.
По предварительной информации, авария произошла в 05.00 мск в пятницу, 4 сентября, на объездной дороге анапского поселка Витязево.
В одном из автобусов, который ехал из Ставрополья, находились водитель и его помощник, в другом — девять человек.
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