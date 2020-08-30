У автобуса Махачкала — Москва по дороге отлетело колесо

В Дагестане произошло ДТП с автобусом, у которого на ходу отлетело колесо. Об этом сообщает РИА «Новости».

После произошедшего автобус вылетел в кювет.

В результате ДТП пострадали 11 человек из 45 находившихся внутри автобуса. Они доставлены в больницу.

Инцидент произошел в Тарумовском районе. Автобус следовал по маршруту Махачкала — Москва.

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