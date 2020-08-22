Многодетные семьи предложили бесплатно обеспечить автомобилями

Многодетным семьям предложили бесплатно выдавать автомобили российского производства после рождения пятого ребенка. Об этом сообщает РИА «Новости».

С данным предложением выступил депутат Госдумы Иван Сухарев, который направил соответствующее письмо министру труда и социальной защиты Антону Котякову.

Член Госдумы подчеркнул, что поддержка многодетных семей стоит во главе государственных приоритетов. Он отметил, что семьи с большим количеством детей нуждаются в транспорте, однако они не всегда имеют финансы для такой покупки.

Сухарев уточнил, что в случае реализации данного проекта достижение каким-либо ребенком 18 лет не будет учитываться.

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