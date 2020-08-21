BMW отзывает 417 машин из России из-за технических неполадок

ООО «БМВ Русланд Трейдинг», официальный представитель изготовителя BMW, отзывает 417 машин BMW X6 (серия G06) и X6M (серия F96) из-за возможных неполадок с задним спойлером, пишет РИА «Новости» со ссылкой на Росстандарт.

«Причиной отзыва транспортных средств является возможное расслаивание на верхнем (со стороны крыши) заднем спойлере с правой стороны из-за некачественного склеивания», — говорится в сообщении.

Отмечается, что при высоких скоростях спойлер может отсоединиться от кронштейна и вызывать шум.

Компания отзывает машины, реализованные в период с декабря 2019 года по март 2020 года. При необходимости в ближайшем дилерском центре спойлер бесплатно заменят на новый.

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