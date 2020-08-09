Курьер-велосипедист столкнулся с автобусом в центре Москвы

Курьер службы доставки еды на велосипеде пострадал в результате столкновения с рейсовым автобусом в центре Москвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Столкновение произошло на пересечении улицы Чаплыгина с Покровкой. Отмечается, что столкнулись автобус маршрута «Т 25» и велосипедист-развозчик еды.

Во время ДТП в автобусе находились около 15 пассажиров, никто из них не пострадал. Велосипедиста осматривают медики.

Автобусная полоса на месте аварии перекрыта, там работают полицейские.

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