В Москве мотоциклист сбил велосипедиста на пешеходном переходе

В Москве на Боровское шоссе на пешеходном переходе мотоциклист сбил доставщика на велосипеде, пишет пресс-служба столичного департамента транспорта в Telegram.

«На Боровском шоссе мотоциклист сбил доставщика еды на велосипеде, который ехал по пешеходному переходу на зелёный свет», — говорится в сообщении.

И велосипедист, и мотоциклист находятся в больнице с различными травмами. Отмечается, что на месте работают спецслужбы. Из-за аварии образовалась пробка.

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