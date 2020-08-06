В Москве мотоциклист сбил велосипедиста на пешеходном переходе
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В Москве на Боровское шоссе на пешеходном переходе мотоциклист сбил доставщика на велосипеде, пишет пресс-служба столичного департамента транспорта в Telegram.
«На Боровском шоссе мотоциклист сбил доставщика еды на велосипеде, который ехал по пешеходному переходу на зелёный свет», — говорится в сообщении.
И велосипедист, и мотоциклист находятся в больнице с различными травмами. Отмечается, что на месте работают спецслужбы. Из-за аварии образовалась пробка.
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