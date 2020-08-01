Семь человек пострадали в аварии в Подмосковье

На трассе М-10 в районе подмосковного Клина при аварии пострадали семь человек, в том числе дети. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Два легковых автомобиля столкнулись на 81-м км трассы М-10.

«В результате столкновения семь человек пострадали, из них трое детей», — добавил источник.

Пострадавшие были доставлены в одну из больниц Клина. Обстоятельства и причины ДТП выясняются.

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