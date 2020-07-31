Три человека погибли и четверо пострадали в ДТП в Липецкой области

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В Липецкой области произошло столкновение двух легковых автомобилей, передает ТАСС со ссылкой на руководителя пресс-службы Главного управления МВД России по региону Ольгу Снежкову.

В результате погибли три человека, среди которых один несовершеннолетний.

Еще четверо пострадали.

Что стало причиной ДТП, не уточняется.

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