Три человека погибли и четверо пострадали в ДТП в Липецкой области
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В Липецкой области произошло столкновение двух легковых автомобилей, передает ТАСС со ссылкой на руководителя пресс-службы Главного управления МВД России по региону Ольгу Снежкову.
В результате погибли три человека, среди которых один несовершеннолетний.
Еще четверо пострадали.
Что стало причиной ДТП, не уточняется.
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