Семь человек погибли и восемь пострадали в аварии с микроавтобусом в Крыму
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В Крыму столкнулся микроавтобус с грузовиком. В результате аварии погибли семь человек, а восемь — пострадали, сообщил «Интерфаксу» информированный источник.
ДТП произошло на трассе «Таврида» рядом с Белогорском. Причиной аварии, по предварительным данным, стало то, что водитель микроавтобуса уснул за рулем.
«Погибли 7 пассажиров», — сказал источник. По его данным, восемь человек, включая двоих детей, были госпитализированы.
Других подробностей аварии пока нет.
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