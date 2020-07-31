Семь человек погибли и восемь пострадали в аварии с микроавтобусом в Крыму

В Крыму столкнулся микроавтобус с грузовиком. В результате аварии погибли семь человек, а восемь — пострадали, сообщил «Интерфаксу» информированный источник.

ДТП произошло на трассе «Таврида» рядом с Белогорском. Причиной аварии, по предварительным данным, стало то, что водитель микроавтобуса уснул за рулем.

«Погибли 7 пассажиров», — сказал источник. По его данным, восемь человек, включая двоих детей, были госпитализированы.

Других подробностей аварии пока нет.

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