Два человека погибли после того, как автомобиль съехал в кювет в Москве
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Два человека погибли в автомобильной аварии новой Москве после того, как водитель Range Rover не справилась с управлением и съехала в кювет, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на столичную Гоставтоинспекцию.
«В ДТП погибли два человека — сама водитель и пассажир иномарки», — сообщили в ведомстве.
Инспекторы отметили, что в деревне Кленовское поселении Починки. На месте работают специалисты экстренных служб, они выясняют обстоятельства трагедии.
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