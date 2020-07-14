Байден пообещал полиции электромобили в случае победы на выборах

Кандидат в президенты США Джо Байден заявил о намерении перевести полицейский автопарк на электричество в случае победы на выборах. Об этом сообщает телеканал Fox News.

Соответствующее заявление он сделал во время выступления в штате Делавер.

Демократ выразил мнение, что благодаря данному изменению обычному потребителю будет проще перейти на электромобили.

«Правительство создаст спрос и предоставит гранты на переоснащение заводов», — уточнил Байден.

Он также выразил мнение, что данная инициатива позволит создать дополнительные рабочие места в сфере производства автомобилей.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Дуэль врагов Трампа: как прошли дебаты Байдена и Сандерса

— Ставка республиканцев: Трамп разгромил конкурентов в Айове