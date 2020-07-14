Байден пообещал полиции электромобили в случае победы на выборах
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Кандидат в президенты США Джо Байден заявил о намерении перевести полицейский автопарк на электричество в случае победы на выборах. Об этом сообщает телеканал Fox News.
Соответствующее заявление он сделал во время выступления в штате Делавер.
Демократ выразил мнение, что благодаря данному изменению обычному потребителю будет проще перейти на электромобили.
«Правительство создаст спрос и предоставит гранты на переоснащение заводов», — уточнил Байден.
Он также выразил мнение, что данная инициатива позволит создать дополнительные рабочие места в сфере производства автомобилей.
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