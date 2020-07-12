Названы самые популярные иномарки у россиян

Аналитики выяснили, каким иномаркам россияне больше всего отдают предпочтение. Об этом сообщает «Автостат».

Так, за 6 месяцев 2020 года чаще всего жители России покупали KIA Rio (36 164 штуки).

На второй строчке рейтинга расположился кроссовер Hyundai Creta (29554). За ним идут два седана — Volkswagen Polo (21341) и Hyundai Solaris (18444).

В пятерке рейтинга также оказалась Toyota RAV4 (16057).

Всего в России за первое полугодие была продана 491 тысяча новых иномарок, что составляет 77% от общего объема российского авторынка.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Не рулится: что показали продажи авто в мае