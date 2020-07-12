Названы самые популярные иномарки у россиян
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Аналитики выяснили, каким иномаркам россияне больше всего отдают предпочтение. Об этом сообщает «Автостат».
Так, за 6 месяцев 2020 года чаще всего жители России покупали KIA Rio (36 164 штуки).
На второй строчке рейтинга расположился кроссовер Hyundai Creta (29554). За ним идут два седана — Volkswagen Polo (21341) и Hyundai Solaris (18444).
В пятерке рейтинга также оказалась Toyota RAV4 (16057).
Всего в России за первое полугодие была продана 491 тысяча новых иномарок, что составляет 77% от общего объема российского авторынка.
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