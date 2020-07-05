В Кузбассе ребенок и двое взрослых погибли в ДТП

В Кемерово ребенок и двое взрослых погибли в аварии, столкнувшись с грузовиком, пишет РИА «Новости» со ссылкой на ГУ МВД по области.

«Триста второй километр трассы Р-255, территория города Кемерово. Произошло ДТП около 17.50 (13.50 мск)», — сказали в министерстве.

Сообщается, что легковая машина выехала на встречную и столкнулась с грузовиком, из-за чего погибли все пассажиры до прибытия скорой. Пока не установлены родственные связи между скончавшимися, возраст ребенка тоже неизвестен.

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