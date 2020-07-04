Три человека пострадали в ДТП на МКАД в Москве
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На МКАД в Москве произошло ДТП с участием двух машин, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу столичной Госавтоинспекции.
В результате пострадали три человека.
По версии правоохранителей, водитель грузового автомобиля, двигаясь по первой полосе, пытался уйти от столкновения с легковой машиной, выезжающей с Рублево-Успенского шоссе. В результате водитель грузовика столкнулся с другим легковым автомобилем, двигавшимся по третьей полосе.
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