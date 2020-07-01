В ГИБДД хотят запретить нарушителям пользоваться каршерингом

Людям, часто нарушающим правила дорожного движения, следует запретить пользоваться услугами каршеринга, считает глава российской Госавтоинспекции генерал-лейтенант полиции Михаил Черников. Об этом он рассказал в интервью «Аргументам и фактам».

Увеличение числа каршеринговых автомобилей приводит к увеличению числа аварий с их участием, отметил Черников. Он добавил, что молодые водители зачастую считают, что при управлении прокатным транспортом соблюдать правила «совсем не обязательно», что не соответствует действительности.

По мнению главы Госавтоинспекции, необходимо повышать требования к пользователям каршеринга, в частности, запрещать пользоваться услугами аренды авто тем, кто неоднократно нарушал правила.

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