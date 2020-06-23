Эксперт рассказал о способах сократить число смертельных аварий
Снизить количество смертельных ДТП на российских дорогах могут комплексные меры. О них рассказал РИА «Новости» глава компании Transport Planning Associates Нэйтан Хэнкс.
Во-первых, необходимо создать разделительные барьеры между разнонаправленными полосами движения. Это позволит предотвратить лобовые столкновения, которые считаются самыми опасными.
«Однако такое решение требует значительного дорожного пространства, и в некоторых случаях может быть неприменимо», — констатировал Хэнкс.
Во-вторых, в городах следует снизить максимально допустимую скорость. Эксперт полагает, что скорость следовало бы ограничить в Москве. В качестве примера он привел Лондон, где в большей части центра района Сити максимальная скорость ограничена 20 милями в час (32 км/ч). Это позволяет делать движение на дорогах безопаснее.
«Мне кажется, что комбинация различных мер может здесь стать ответом. Решения могут применяться разные, в зависимости от того, находится ли дорога в жилом районе», — заключи эксперт.
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