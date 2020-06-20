В Калужской области три человека погибли в ДТП
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В Калужской области столкнулись две машины, из-за чего погибли три человека, еще трое пострадали, пишет ТАСС со ссылкой на УМВД по региону.
«В автомобиле «Нива» находились два человека, один из них погиб. В ВАЗе - четверо, двое из них также погибли», — приводятся слова очевидца.
Отмечается, что пострадавшие находятся в больницах. Правоохранители выясняют обстоятельства случившегося.
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