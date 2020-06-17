Под Тулой в ДТП с пассажирским автобусом пострадали девять человек

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Под Тулой пассажирский автобус врезался в железнодорожный мост, из-за чего пострадали восемь человек, пишет РЕН ТВ.

Отмечается, что в автобусе находились 16 человек.

На месте работают правоохранители. Обстоятельства аварии выясняются.

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