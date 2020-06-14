Под Новочеркасском трехлетняя девочка пострадала в ДТП
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Под Новочеркасском столкнулись две машины, из-за чего пострадали женщина и трехлетняя девочка, пишет «Регион.online» со ссылкой на ГИБДД по Ростовской области.
«Обстоятельства аварии и степень вины водителя устанавливается», — сказали в ГИБДД.
По предварительным данным, 37-летний мужчина проехал на красный свет, из-за чего произошло столкновение с другой машиной.
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