Под Новочеркасском трехлетняя девочка пострадала в ДТП

Под Новочеркасском столкнулись две машины, из-за чего пострадали женщина и трехлетняя девочка, пишет «Регион.online» со ссылкой на ГИБДД по Ростовской области.

«Обстоятельства аварии и степень вины водителя устанавливается», — сказали в ГИБДД.

По предварительным данным, 37-летний мужчина проехал на красный свет, из-за чего произошло столкновение с другой машиной.

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