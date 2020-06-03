На МКАД в Москве столкнулись такси, «Газель» и бензовоз
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На МКАД столкнулись такси, «Газель», и бензовоз. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Отмечается, что авария произошла на западе столицы. В бензовозе не было горючего в грузовом отсеке.
Из-за ДТП перекрыли две полосы движения.
В результате аварии пострадали водитель и пассажир «Газели», оба госпитализированы. Уточняется, что у одного перелом ноги, у второго черепно-мозговая травма.
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