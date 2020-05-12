В России в апреле число ДТП снизилось более чем на 40%

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В апреле текущего года количество дорожно-транспортных происшествий в России сократилось на 43,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает ТАСС со ссылкой на статистику Госавтоинспекции.

За апрель 2019 года в России было зафиксировано 11 037 ДТП, в апреле 2020 года – 6250, следует из данных ведомства. Кроме того, число погибших при ДТП снизилось на 23,3%, с 1001 человека до 768 человек. Число пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий сократилось на 42,7%, с с 13 704 до 7 850.

При этом, по данным ГИБДД, уменьшилось также число аварий с участием водителей, находящихся в нетрезвом состоянии, и число жертв таких аварий.

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