На дорогах Москвы стало на 30 тысяч больше автомобилей, чем неделю назад
Количество личных автомобилей на столичных дорогах в понедельник, 20 апреля, увеличилось на 30 тысяч по сравнению с прошлым понедельником. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта.
Кроме того, на 20 тысяч возросло число поездок на метро и на 5 тысяч поездок на такси.
При этом на 10 тысяч уменьшилось число поездок на пригородных электричках, рассказали в пресс-службе.
За последние сутки в Москве подтвердили 2 871 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Таким образом, на сегодняшний день в Москве выявлено 45 351 случай COVID-19.
Всего в России подтверждено 87 147 случаев заражения. 31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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