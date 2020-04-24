Путин предлагает продавать российские автомобили со скидкой
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Президент России Владимир Путин выступил с предложением ввести скидку на автомобили отечественного производства, сообщает «Интерфакс».
Глава государства заявил о необходимости поддержания массового потребительского спроса на продукцию автомобильной промышленности.
При этом президент отметил наличие отработанных механизмов такой поддержки, в частности, программ льготного автокредитования, которые позволяют молодым или многодетным семьям приобретать российские автомобили со скидкой по авансовому платежу в 10%.
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