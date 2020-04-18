Число погибших в аварии на Кутузовском проспекте в Москве увеличилось до двух

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Число погибших при столкновении пассажирского автобуса с легковушкой на Кутузовском проспекте в Москве увеличилось до двух. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу столичной ГИБДД.

«Погиб второй участник ДТП», — уточнили в ведомстве.

Ранее сообщалось об одном погибшем и одном пострадавшем.

Авария произошла в районе дома номер 45 на Кутузовском проспекте, где столкнулись автобус Мосгортранса 2-го маршрута и легковой автомобиль марки Hyundai.

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