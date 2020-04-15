МВД: в Москве при передвижении на такси пропуск нужен только пассажиру
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При передвижении на такси жители Москвы обязаны иметь цифровой пропуск, водителям он не нужен. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД.
«Водители такси допускаются к движению на основании действующих лицензий на осуществление пассажирских перевозок», — говорится в сообщении.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о введении в городе пропускной системы. Она распространяется только на поездки в личном или общественном транспорте. Пешеходы могут передвигаться без пропусков, но с учетом всех ранее установленных ограничений.
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