МВД: в Москве при передвижении на такси пропуск нужен только пассажиру

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При передвижении на такси жители Москвы обязаны иметь цифровой пропуск, водителям он не нужен. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД.

«Водители такси допускаются к движению на основании действующих лицензий на осуществление пассажирских перевозок», — говорится в сообщении.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о введении в городе пропускной системы. Она распространяется только на поездки в личном или общественном транспорте. Пешеходы могут передвигаться без пропусков, но с учетом всех ранее установленных ограничений.

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