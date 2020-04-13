В ГИБДД предупредили о появлении блок-постов на въезде в Москву
Московская полиция предупредила о возможном затруднении движения на въезде в столицу с 15 апреля в связи с началом проверок цифровых пропусков у прибывающих граждан, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление пресс-службы ГУ МВД Москвы.
«С 15 апреля сотрудники ГИБДД на въездах в Москву и на территории столицы будут проверять наличие специальных цифровых пропусков у водителей и пассажиров автотранспорта», — сообщили в пресс-службе.
В управлении также напомнили, что штраф за перемещение без пропуска на автомобиле составит пять тысяч рублей. Оформить разрешение можно на порталах правительства столицы.
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