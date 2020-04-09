Число ДТП в Москве снизилось на 75% по сравнению с 2019 годом

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Количество аварий на дорогах столицы сократилось на 75% по сравнению с аналогичным днем в 2019 году, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу московского департамента транспорта.

«Немного дорожной аналитики от наших коллег из ЦОДД. Количество ДТП: на 15.00 9 апреля - 122, в прошлом году в аналогичный день - 494, снижение на 75%», — говорится в сообщении.

В департаменте также отметили, что количество автомобилей на дорогах в Москве сократилось более чем на 41%: 1,44 миллиона машин против 2,45 миллиона в прошлом году. Загруженность дорог в настоящее время не превышает одного балла.

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