В первый день карантина в Москве пробки достигли 0 баллов

В первый день введенных в Москве карантинных мер пробки достигли 0 баллов. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Карты».

Согласно прогнозу, пробки не превысят 2 баллов в течение дня.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что с 30 марта в Москве домашний режим самоизоляции должны соблюдать все жители города, независимо от возраста.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. По последним данным, в России выявлено 1534 случая заражения коронавирусом нового типа.

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