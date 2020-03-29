В Москве не будут ограничивать движение личного и общественного транспорта

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Введенные мэром Москвы Сергеем Собянином меры по борьбе с коронавирусом не означают, что гражданам запрещается передвигаться на личном, служебном или общественном транспорте. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на оперштаб столицы по ситуации с инфекцией.

В штабе уточнили, что ограничения движения личного и служебного, специального и общественного автотранспорта указом не предусмотрены.

29 марта Собянин утвердил пять новых мер по предотвращению масштабного и быстрого распространения коронавируса в городе. По последним данным, в России заразились вирусом более 1,5 тыс. человек, при этом вылечились 64 человека, а умерли — 9.

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