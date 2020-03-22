Названа причина ДТП в Тамбовской области

Посмотреть весь фоторепортаж в разделе «ФОТО»

Посмотреть весь фоторепортаж в разделе «ФОТО»

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По предварительной информации, погодные условия стали причиной аварии с участием двух рейсовых автобусов в Тамбовской области, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД России.

На территории области наблюдаются сильный ветер и мокрый снег, заявили в пресс-службе.

Ранее стало известно, что два рейсовых автобуса опрокинулись в Тамбовской области при попытке избежать столкновения. В результате аварии три человека погибли, еще 15 человек пострадали.

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