Число пострадавших в ДТП с автобусами под Тамбовом резко возросло
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В результате столкновения двух автобусов под Тамбовом 12 человек пострадали, трое погибли. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.
Отмечается, что авария произошла на трассе Москва-Волгоград.
По словам источника, водитель одного автобуса не справился с управлением и допустил столкновение с другим междугородним автобусом.
«Один из автобусов перевернулся», — уточнил он.
Ранее сообщалось, что в населенном пункте Чикаревка Тамбовской области произошло смертельное ДТП с двумя автобусами.
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