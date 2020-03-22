Число пострадавших в ДТП с автобусами под Тамбовом резко возросло

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В результате столкновения двух автобусов под Тамбовом 12 человек пострадали, трое погибли. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

Отмечается, что авария произошла на трассе Москва-Волгоград.

По словам источника, водитель одного автобуса не справился с управлением и допустил столкновение с другим междугородним автобусом.

«Один из автобусов перевернулся», — уточнил он.

Ранее сообщалось, что в населенном пункте Чикаревка Тамбовской области произошло смертельное ДТП с двумя автобусами.

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