Два рейсовых автобуса попали в ДТП под Тамбовом

В Жердевском районе Тамбовской области произошло смертельное ДТП с участием двух рейсовых автобусов. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб.

По его словам, по предварительным данным, в результате аварии погибли два человека, а еще один пострадал.

Как уточнил представитель экстренных служб, ДТП случилось на 566-м км трассы Р-22 Москва — Волгоград.

«Произошло ДТП двух рейсовых автобусов с опрокидыванием», — сказал он.

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