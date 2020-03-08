Более 20 человек погибли в ДТП в Сирии

В результате аварии с бензовозом и двумя автобусами в Сирии погибли 22 человека, еще 70 пострадали, сообщает сирийское агентство SANA.

Бензовоз столкнулся с двумя пассажирскими автобусами в районе Багдадского моста на трассе «Дамаск – Хомс».

В настоящее время выясняются обстоятельства аварии, на место происшествия работаю эксперты.

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