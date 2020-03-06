Автомобиль с людьми провалился под лед около Хабаровска

Недалеко от Хабаровска автомобиль УАЗ с людьми провалился под лед на Амуре. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Происшествие произошело в 8 км от села Виноградовка Хабаровского района.

По словам очевидцев, в момент происшествия в машине находились люди, которые не смогли выбраться из кузова. Предварительно, в автомобиле были два человека.

Спасатели обнаружили УАЗ на расстоянии около 40 м от берега на глубине 4 м. Транспортное средство зафиксировали тросом, чтобы его не унесло по течению. Планируется проведение водолазных работ.