«Ведомости»: платный дублер МКАД может появиться под Москвой

Платный скоростной дублер Московской кольцевой автомобильной дороги (МКАД) могут построить в Подмосковье, пишут «Ведомости» со ссылкой на информированные источники.

Инициатором возведения дублера МКАД выступили инвесторы. Источники рассказали, что соглашение о строительстве новой дороги подписано в феврале было между группой компаний «Регион» и правительство Московской области. Стоимость такой автомагистрали оценивается в 86,7 млрд руб.

Предполагается, что трасса может протянуться от Солнцева через Бутово и Лыткарино до Железнодорожного. Ее длина составит около 53 км, а ширина будет от четырех до восьми полос, при этом максимальная скорость движения — 120 км/ч.

«Концессионеру предстоит строить только часть дороги... некоторые ее участки уже открыты», — добавили источники.

Возведение новой дороги стоит ожидать до конца 2026 года, заключает издание.

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