Исследователи выявили связь между стоимостью машины и соблюдением дорожных правил

Ученые из Невадского университета в Лас-Вегасе провели исследование, которое показало, что водители дорогих машин чаще нарушают правила, чем другие автовладельцы. Об этом сообщает Journal of Transport & Health.

В ходе эксперимента ученые записали видео с одного из нерегулируемых перекрестков в центре Лас-Вегаса. Выяснилось, что из 461 автомобиля только 27,98% уступали пешеходам.

Чаще всего автомобилисты пропускали на переходе женщин (31,33%) и людей со светлым цветом кожи (31,17%). Мужчинам уступали 24,06% автомобилистов, а темнокожим людям — 24,78%.

Кроме того, ученые выявили связь между стоимостью автомобиля и тем, пропустит ли водитель человека на пешеходной зебре или нет. Оказалось, что каждая тысяча долларов стоимости машины сокращает эту вероятность на 3%.