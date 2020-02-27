Автобус загорелся у въезда в аэропорт Внуково

Автобус загорелся при въезде в московский аэропорт Внуково, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

По данным источника, в момент возгорания в автобусе никто не находился, пострадавших нет. Отмечается, что автобус загорелся на площади 4 кв.м., возгорание произошло в моторном отсеке.

В настоящее время горение ликвидировано, движение на участке перекрыто в обоих направлениях.

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