Автобус загорелся у въезда в аэропорт Внуково
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Автобус загорелся при въезде в московский аэропорт Внуково, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
По данным источника, в момент возгорания в автобусе никто не находился, пострадавших нет. Отмечается, что автобус загорелся на площади 4 кв.м., возгорание произошло в моторном отсеке.
В настоящее время горение ликвидировано, движение на участке перекрыто в обоих направлениях.
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